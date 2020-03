A hirtelen kialakult tőzsdei pánikot a felgyorsult információáramlás okozta

Szakértők szerint a jelenlegi tőzsdei pánik tört ki a leggyorsabban az eddig ismert nagy 20–21. századi válságok közül, gyorsabban, mint a nagy gazdasági világválság. Úgy vélik, ez annak köszönhető, hogy az elmúlt tíz évben a világgazdaságban az információáramlás sebessége exponenciálisan nőtt.

Az új típusú koronavírus csapást mért az új világrendre, a több mit fél évszázada tartó globalizálódásra, a világ nagy nemzeteinek egymástól való függésére – fogalmazott legújabb írásában Patrick Buchanan konzervatív politikai elemző, aki korábban Ronald Reagan elnök kommunikációs igazgatója volt.

Buchanan azt állítja: ha igaz a feltevés, hogy az egyre gyorsabban terjedő fertőzés valóban átalakítja a világrendet, akkor itt az ideje, hogy tényleg az amerikaiak legyenek az elsők. Idézte Brian Monahant, a kongresszus orvosát, aki a múlt héten a szenátorok munkatársainak zárt körű tanácskozásán arról beszélt, hogy az új típusú koronavírus 70–150 millió amerikait fertőzhet meg, az ország lakosságának harmadát.

Mindig volt egy liberális és egy hagyományos konzervatív mentalitás

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, az Egyesült Államokban különböző irányzatok vívják élet-halál harcukat. Hozzátette,

ez a csata végigvonul az újkori amerikai történelmen.

Az amerikai gondolkodásban mindig volt egy liberális és egy hagyományos konzervatív vonal. „Ennek a konzervatív vonalnak az egyik ismert képviselője Patrick Buchanan” – mondta Nógrádi György.

Hozzátette, Ronald Reagan óta az amerikai politikában sok minden történt, többek között megjelent Francis Fukuyama amerikai filozófus, aki azt írta a rendszerváltozások idején, hogy véget ért a történelem, a világon győzött a demokrácia. Nógrádi György elmondta, azonban kiderült, hogy Fukuyamának abszolút nincs igaza a jelenlegi helyzetben, arról van szó, hogy a globalizáció egy óriási pofont kap – nem lehet tudni, hogy a koronavírus-járvány meddig fog tartani, mennyi lesz az emberáldozata, és milyen lesz az anyagi áldozat.

Sokkal gyorsabban terjed az információ

Szabó Dávid külpolitikai szakértő szerint

a jelenlegi tőzsdei pánik tört ki a leggyorsabban az eddig ismert nagy 20–21. századi válságok közül,

gyorsabban, mint a nagy gazdasági világválság 1929–1933 között.

Hozzátette, a mostani tőzsdei elemzések leginkább arról tanúskodnak, hogy az elmúlt tíz évben a világgazdaságban az információ áramlási sebessége, úgy ahogy a világ társadalmaiban a járványok

áramlási sebessége, exponenciálisan nőtt.

„Azért rövidülhetett le a tőzsdei pánikok kirobbanásának ideje, mivel sokkal gyorsabban, sokkal többen tudják követni, mi történik a világban” – mondta Szabó Dávid.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy hamarabb terjedt annak a híre, hogy a koronavírus tönkreteheti az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió gazdaságát is, mint az, hogy a vírus miatt Kínában rengeteg gyárat kellett bezárni, ami komolyan érintette a német autógyártó cégek életét is, mivel nem tudtak alkatrészeket importálni.

