A globális gazdasági növekedés a 2008-as válság óta nem látott gyenge teljesítményt mutathat

A globális gazdasági növekedés idén a 2008-as válság óta nem látott gyenge teljesítményt mutathat – vélik a Bank of America elemzői. A háttérben elsősorban a koronavírus áll, de egyéb tényezők is rontják a 2020-as kilátásokat.

Nemcsak az egyes emberek, de a világgazdaság immunrendszerét is megtámadta a koronavírus 2020-ban.

A Bank Of America elemzői például úgy látják, a globális GDP növekedése idén 2,8 százalékosra lassulhat. Ez azt jelentené, hogy a 2009-ben véget ért recessziós időszak óta először fordulhat elő, hogy a világgazdaság éves növekedése három százalék alatt marad.

Nincs könnyű helyzetben a világgazdaság

Szakértők szerint nincs könnyű helyzetben a világgazdaság. A kínai termelés visszaesése, vagyis a keresleti piac zsugorodása okozott pánikot a befektetők körében télen, kora tavasszal. A legnagyobb ipari vállatokat tömörítő, úgynevezett Nasdaq részvényindexe például március 9-én egy nap alatt hét százalékot veszített az értékéből, de az olaj árfolyama is 30 százalékot zuhant ugyanezekben a napokban a kereskedésben.

A Bank of America úgy számol, hogy Kína idei növekedése mindössze 5,2 százalékos lesz, szemben a 2019-ben mért 5,9 százalékkal. Ha pedig a világgazdaság egészéből kivesszük Kínát, akkor a globális GDP várhatóan 2,2 százalékkal bővül majd. Ez a leglassabb éves növekedés lenne a 2008-as globális válság óta. Elemzők szerint

2020-ban több tényező is elbizonytalanította a befektetőket.

Távozik az Európai Unió második legnagyobb gazdasága a közösségből, kiújulhat az amerikai–kínai kereskedelmi háború, és a novemberi elnökválasztás is bizonytalansági tényező.

„Nem olyan nagy kockázattal lehet állítani, hogy valóban nem lesz most olyan jó év, mint az elmúlt években általában, de nagyon szélsőséges elemzéseket, vagy előrejelzéseket láthatunk más szereplők részéről is. Például a Deutsche Banknak van egy elemzése, ahol a pesszimista forgatókönyv szerint mind az eurózónában, mind Németországban recesszió lesz, tehát két egymást követő negyedévben is csökkenni fog a gazdasági teljesítmény” – mondta el Sebestyén Géza, Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1 Summa című műsorában.

Az elemzők azt találgatják, hogy az EU legerősebb gazdaságának számító Németországban hogyan alakul például az I. negyedéves GDP-adat. Összehasonlításként, tavaly az utolsó negyedévben mindössze 0,6 százalékkal bővült a német hazai össztermék.

Elmaradhatnak a beruházások

„Ezeknek az összhatása az, hogy egyre inkább az a gyanú, esetleg sokkal szélesebb körben is válságos helyzetbe fordulhat a gazdaság állapota, nevezetesen elmaradnak beruházások, a lakosság fogyasztása visszaesik, mindenki óvatosabbá válik, és ez az óvatosság önbeteljesítő jóslatként fékezheti az egész világot” – fejtette ki Madár István, a Portfolio.hu elemzője.

Madár István úgy véli, a koronavírus okozta félelem a világgazdaság egész éves teljesítményére hatással lehet.



„Amennyiben reményeink szerint a koronavírus okozta sokk az I. félévben le is megy, a II. félévben újabb érdekes és izgalmas események fogják befolyásolni a világgazdaságot, hiszen az elnökválasztás mellett például újra komoly probléma lesz a brit kilépés formája és időzítése az Európai Unióban” – fejtette ki.

Míg

korábban a Brexit tűnt a 2020-as év meghatározó gazdasági fordulatának,

ezt a címet a koronavírus vette át.

„A koronavírus maga egyértelműen nem segíti a gazdaságot, tehát az biztos, hogy rosszabb teljesítmény lesz, mint nélküle lett volna. Ez az egyetlen, amit biztonsággal állíthatunk. Hogy mekkora lesz ennek a hatása? Ez rengeteg tényezőtől függ. Függ attól, hogy mennyi ideig fognak tartani a karanténok, függ attól, hogy milyen országokban lesznek azok a karanténok, tehát a világgazdasági termelés szempontjából mennyire jelentős országokban mennyire kiterjedt karanténok lesznek” – hangsúlyozta Sebestyén Géza.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója hozzátette, a globális egészségügyi, és ezáltal gazdasági kihívásokra a magyar kormánypolitika is igyekezett megnyugtató gazdasági válaszokat adni. Így például egymilliárd forintot csoportosítottak át a járványügyi helyzet turisztikai kihívásainak megoldására. Emellett pedig további nyolcmilliárd forintot szabadított fel az állam a koronavírus elleni védekezéshez.

