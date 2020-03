Félmilliárd font kárt okozna London lezárása naponta

Londoni pénzügyi elemzők szerint naponta közel félmilliárd font kárt okozna a brit gazdaságnak, ha az új típusú koronavírus terjedése miatt a brit hatóságok zárlat alá vonnák az egész brit fővárost.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn ismertetett tanulmánya hangsúlyozza: valószínűtlen, hogy Londont valaha is teljesen karantén alá kellene helyezni, de egy ilyen drasztikus intézkedés gazdasági hatásainak modellezése ennek ellenére nem teljesen indokolatlan.

A ház elemzőinek becslése szerint csak az elmúlt két hétben közel 15 ezer londoni tért haza Olaszország fertőzött térségeiből, és ha csak kis töredékükről bebizonyosodik, hogy elkapták a Kínából kiindult járvány kórokozóját, munkaadóik elővigyázatosságból elrendelhetik az érintett munkahelyek bezárását.

A CEBR elemzőinek modellszámításai szerint ha egy London egészére kiterjedő zárlat naponta 495 millió font (több mint 190 milliárd forint) gazdasági kiesést okozna, ötnapos munkahéttel számolva a gazdasági veszteség egyheti teljes karantén esetén meghaladná a 2,4 milliárd, egyhavi zárlat esetén a 10 milliárd fontot.

A CEBR tanulmánya szerint e veszteségek a londoni gazdaság kibocsátási teljesítményének 31 százalékos zuhanását jelentenék.

London a teljes brit hazai összterméknek (GDP) hozzávetőleg a 20 százalékát állítja elő, és ennek alapján a brit főváros teljes zárlata a brit gazdaság egészében 6 százalékos kibocsátási veszteséget okozna a karantén időtartama alatt – áll a cég hétfői elemzésében.

Más nagy londoni házak is jósolják, hogy a brit gazdaság megszenvedi a koronavírus-járvány negatív aktivitási hatásait, jóllehet ennyire drasztikus – a CEBR által is valószínűtlennek nevezett – forgatókönyvet egyik elemzőműhely sem vázolt fel.

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics legutóbbi felülvizsgált helyzetértékelésében közölte: az idei év egészére az általa korábban várt 5 százalékos bővülés helyett most már alig 3 százalékos gazdasági növekedést valószínűsít Kínában, és ennek áthúzódó hatásai miatt az eddigi prognózisában szereplő 2,9 százalékról 2,5 százalékra rontotta a világgazdaság egészének idei növekedésére szóló előrejelzését.

A cég a globális kereslet várható gyengülése miatt a brit hazai össztermék idei növekedési ütemére adott becslését is rontotta: az eddigi 1 százalék helyett 0,8 százalékos növekedést vár Nagy-Britanniában 2020 egészében.