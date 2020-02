A legek világkiállítása lehet a dubaji expo

Minden idők legnagyobb rendezvényének ígérkezik a 2020-as világkiállítás. A hat hónapos rendezvényre 25 millió látogatót várnak Dubajba. Építészetben, technológiában is a legek kiállítása lehet az idei, amely jelentős lökést adhat a Közel-Kelet második legnagyobb gazdaságának. A magyar pavilon szerkezetkész állapotban van, és alig hét hónap múlva elkészül.

A dubaji világkiállítás, amely október 20-től jövő év április 10-ig tart majd, az első, amelynek a közel-keleti, afrikai és dél-ázsiai régió ad otthont. Az Egyesült Arab Emírségek 2013-ban nyerte el a rendezés jogát. Gazdasági és kulturális hatását tekintve a világkiállítás a harmadik legnagyobb esemény a labdarúgó-világbajnokság és az olimpiai játékok után.

Az előrejelzések szerint sikerült a projektet a tervezett költségvetés keretein belül megvalósítani. Az HSBC szakértői 6,2 milliárd euróra becsülték a költségeket. Az elmúlt évtized két világkiállítása ellenkező előjelű szaldóval végződött. Amíg a 2010-es sanghaji világkiállítás 73 millió látogatót vonzott és nyereséggel zárt, az öt évvel később rendezett milánói eseménysorozat már kevésbé volt ilyen sikeres.

Történelmi léptékben is kiemelkedő az, ami most az Egyesült Arab Emírségekben történik. Az előző milánói expóhoz képest kétszer nagyobb, mintegy 440 hektár terület ad otthont a világkiállításnak,

mely 600 futballpályányi területnek felel meg.

Ennek bejárása szinte lehetetlen vállalkozásnak ígérkezik.

Az expo teljes tervezési munkáját a fenntartható épületek tervezéséről híres amerikai HOK cég készítette.

A rendezvény központja az Al Wasl pláza, amely a nyitó- és zárórendezvénynek ad majd otthont, és ez lesz a közlekedési, üzleti és kulturális központja a világkiállításnak. Az épület tízezer fő befogadására alkalmas. A városközponttól 15 kilométerre fekvő városrészig a metrót is kiépítették, amelynek kapacitása óránként 44 ezer fő lesz.

Az Al Wals elnevezés a város történelmi nevét idézi, és magyarul kapcsolatot jelent, amely a világkiállítás mottója is egyben: „Connecting Minds – Creating the Future” („Összekötni az elméket, megteremteni a jövőt”).

A szervezők nem titkolt célja, hogy összehozzák és a jövő érdekében közös gondolkodásra és alkotásra ösztönözzék a különböző népeket a technológia segítségével.

Technológiai látványosságokkal várják a látogatókat

A 65 méter magas és 130 méter széles dóm több mint 1100 különálló, ívelt acélszelvényből áll majd. Az épülethez több mint 830 tonna acélt használtak. A kupolát borító 22,5 méteres korona beillesztése tökéletes precizitást igényel majd, mindössze három milliméteres eltérés lehetséges.

Technológiailag is elképesztő megoldásokkal kápráztatják el a látogatókat. A pisai ferde toronynál is magasabb épület a világ legnagyobb 360 fokos vetítőfelületeként fog működni, több mint 240 vetítővel, ami egészen káprázatos látványt nyújt majd földön és a levegőben is.

A központi épülethez három tematikus szárny kapcsolódik: lehetőség, fenntarthatóság és mobilitás, amely illeszkedik az ország hosszú távú stratégiai céljaihoz.

Az expón mintegy 192 ország pavilonjai a három tematikus szárnyban kialakított területen helyezkednek el. A magyar pavilon a mobilitás szekcióban kapott helyet.

A világkiállítás lökést ad a gazdaságnak

Az 9,2 milliós Egyesült Arab Emírségek a Közel-Kelet második legnagyobb gazdasága Szaúd-Arábia után évi 414 milliárd dolláros GDP-vel, ami egy főre számítva mintegy 40 ezer dollár. Az ország sikeresen diverzifikálta gazdaságát, csökkentve függőségét az olajipartól.

A gazdaságának közel harmada még közvetlenül a kőolajtermeléshez kapcsolódik,

de a gazdasági válság óta hatalmas fellendülésen ment át az építőipar és egy virágzó szolgáltató szektor épült ki. A turizmus ebben kiemelkedő szerepet játszott.

A hivatalos kormányportál adatai szerint a második legnagyobb súlyú szektor az kis- és nagykereskedelem, a logisztika, de meghatározó szerepet játszik a pénzügyi és az ingatlanszektor. Dubajt a világ tíz legfontosabb pénzügyi központjaként tartják számon, de a térség legfontosabb tudományos és egészségügyi centruma is.

A világ ötödik és a térség legnagyobb legnagyobb szuverén vagyonkezelő alapjának székhelye Abu-Dzabiban van, és az ország devizatartaléka az év végére 118 milliárd dollárra emelkedhetnek.

A világkiállítás eddig is óriási lökést adott az ország gazdaságának és a következő tíz évben is meghatározó hatása lesz. Az Ernst & Young nemzetközi tanácsadó cég becslése szerint a fél évig tartó rendezvény a 2013 és 2031 közötti időszakban mintegy 33 milliárd dolláros többletforrást generál majd,

amely éves szinten másfél százalékkal emeli a bruttó hazai terméket.

A következő évek gazdasági növekedése is a világkiállításhoz lesz köthető. Az S&P hitelminősítő 2022-ig robusztusnak nem mondható 2,5 százalékos növekedéssel számol. Éves átlagban 45 ezer új állás jöhet létre, a rendezvény ideje alatt pedig ennek a duplája. A világkiállításnak otthont adó helyszín, épületeivel és infrastruktúrájával 2021 után egy teljesen önálló városként működhet majd a nagyvároson belül, összhangban az expo fenntarthatósági céljaival.

A szervezők szerint az új városrész ideális helyszíne lehet a nagy multinacionális, technológiai cégek mellett a kisvállalatok és innovatív startupok számára is. A 2020-as expo szervezői arra törekednek, hogy a világkiállítás beruházásai a jövőben is hasznosuljanak.

A magyar pavilon már szerkezetkész

Csütörtökön tartották Dubajban a magyar pavilon bokrétaünnepségét. Tóth Andrea, az Expo 2020 ügyvezetője az ünnepségen kijelentette, hogy minden a terv szerint halad, és

a magyar lesz a világkiállítás legkülönlegesebb és legegyedibb pavilonja,

amely Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész szellemiséget képviseli.

A pavilont 17 magyar ács építette fel Dubajban, és a tervek szerint szeptember 15-re készül el. Az épület szerkezetét próbaképpen Magyarországon is elkészítették, elemeit több ütemben szállították a helyszínre. A kormány a világkiállítás lebonyolítását az Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft.-re bízta, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség égisze alatt működik. A magyar részvételre 21 milliárd forintot irányoztak elő.

Takács Szabolcs miniszteri biztos korábban elmondta, hogy Magyarország célja, hogy kétmillió ember látogassa meg a pavilont, ahol hat hónapon keresztül mindennap magyar vonatkozású programokat rendeznek.

Az expón részt vevő országok pavilonjait ITT megnézhetik.

A dubaji világkiállítás számokban:

Gazdasági hatások: 33 milliárd dolláros bevétel.

Munkaórák száma: 100 millió.

Wifipontok száma: 8 millió.

Országok száma: 192.

Várható látogatók száma: 25 millió.

Külföldi látogatók aránya: 70 százalék.

Rendezvények száma naponta: 60+.

Az expo tejles területe, befogadóképessége: 4km2, 300 ezer fő.

Az Al Wasl dóm befogadóképessége: 10 ezer fő.

Napelemcellák száma a Fenntarthatósági pavilonon: 1050.

Az így megtermelt napenergia értéke: 4Gwh, amely 900 ezer mobiltelefon feltöltéséhez elegendő.

A világkiállítás idején működő éttermek száma: 200+.

Az expo munkatársainak élelmezése: 5 millió adag menü.

Önkéntesnek jelentkezők száma: 80 ezer fő.

A világkiállításon dolgozók száma: 25–30 ezer fő.

Beszállítók száma, megoszlása: 38 ezer, 151 országból.

A dubaji „expo metró” óránkénti szállítási kapacitása: 44 ezer fő.