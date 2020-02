Nem csak az embereket fertőzi meg a koronavírus

Komoly károkat okozhat a világgazdaságban a koronavírus-fertőzés – figyelmeztetnek a szakemberek. Kínában több óriáscég is kényszerszünetet tart, a Nissan, a Honda és a Mazda után a Toyota is bejelentette, hogy a holdújévi szünet végével sem indítja újra Kínában a termelést.

(Fotó: EPA)

Nemcsak az embereket fertőzi meg a koronavírus, hanem a gazdaságot is, ami elsőként a kínai növekedést lassítja, majd járványszerűen átterjed más térségekre is, erre figyelmeztetnek az elemzők – hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Sorra zárnak be az kínai autógyárak üzemei, a Nissan, a Honda, a Mazda, a Toyota, sőt, a Hyundai is leállította a termelést. A Burberry ruházati cég huszonnégy üzletében tart szünetet, és akadoznak a L’Oreal kínai eladásai is. Mindkét cég erősen függ a kínai piactól.

A kínai beszállítók kiesése

az amerikai és európai gyáraknak is komoly gondokat okozhat,

a vállalatok többsége maximum néhány hetes készlettel rendelkezik alkatrészekből, és van olyan magyar cég is, ami már jelezte, hogy gőzerővel keresi a lehetséges új beszállítókat.Az idegenforgalom is károkat szenved a koronavírus járvány miatt.

Kínának egy olyan régiójáról van szó, amely gazdaságpolitikájukban központi helyet tölt be. Vuhanban körülbelül 38 nagyvállalat működik pillanatnyilag is, hét országból.

„Két fő terület található itt, az egyik a mesterséges intelligencia- kutató központ, a másik pedig biotechnológia-gyártás” – mondta Csath Magdolna közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Kiemelte, hogy a kínai kommunista párt erre a két fő irányvonalra fektette a hangsúlyt. Vuhan lett a központja ezeknek az új ágazatoknak, amelyek körülbelül a kínai termelés négy százalékát teszik ki.

(Fotó: EPA/Alex Plavevski)

A holdújév miatti természetes leállásnak már véget kellett volna érnie

A holdújévvel összefüggő egy hétig tartó munkaszünet a kiskereskedelmi ágazat számos területén rendre hatalmas bevételeket gerjeszt, ez azonban idén nem így lesz, és ezt a gazdaság egésze megsínyli majd a szakértők szerint.

„A holdújév miatti természetes leállásnak már véget kellett volna érnie január végén. Ezt először meghosszabbították február harmadikáig, majd részben meghosszabbították február tízig. Jelenleg nincs pontos információ, mely ágazatok azok, amelyek újra elkezdtek termelni, és mely az, amelyik azóta is szünetel” – fejtette ki Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője.

A tőzsdeindex adatoknál az látható, hogy a kínai tőzsdeindex 6,3 százalékkal csökkent, az olajár pedig 20 százalékkal január eleje óta. Az olajár piac megérezte ezt a válságot.

Arra számítanak, amennyiben a jelenlegi helyzet tartós lesz, ennek hatására lemegy az ár, mivel már most is kevesebbet mennek szórakozni az emberek, bezárkóznak a lakásukba, nem termelnek a gyárak, így nem keletkezik akkora olajkereslet.

A cégeknek hosszú távú érdekük az, hogy a profitorientáltság mellett azzal is törődjenek, beszállítójukkal és vevőikkel milyen kapcsolatuk van.

A világgazdasági hatások is súlyosabbak lehetnek

Kína, bár korábban egy olcsó összeszerelő telephely volt, az utóbbi időben megpróbált eltávolodni ettől a stratégiától. Ezért alkották meg azt a 2025-ig terjedő fejlesztési stratégiát, amelynek az a lényege, hogy abból a bizonyos közepes fejlesztési szintből sikerüljön átkerülni egy tudásorientált, tudással való fejlesztés felé.

Ez a válság rámutat arra a problémára is, hogy nem feltétlenül helyes stratégia csak a költségoptimalizálást szem előtt tartani, és a szegényebb régiókat ennek mentén becsatlakoztatni.

A világgazdasági hatások is súlyosabbak lehetnek, mivel Kína sokkal nagyobb hatással van a folyamatokra, mint 17 éve. Akkor a globális GDP 12 százalékát adta az ázsiai ország, ami mára 20 százalékra emelkedett.

„A hosszú távú hatásokat nehéz megbecsülni, ez a vírus megfékezésének időpontjából függ” – hangzott el a műsorban.

