Nyugvópontra jutott az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború

Kereskedelmi egyezmények, büntetővámok, kereskedelmi háborúk, viták, patthelyzet – ez jellemezte a 2019-es év kereskedelmi viszonyait szerte a világon. A politikai vitában ugyanis szinte minden korábbinál többször vetették be a kereskedelmi, pénzügyi háborúk eszközeit. Az egyik ilyen leghevesebb vita az Egyesült Államok és Kína között zajlott, és úgy tűnik, az év végére nyugvópontra jutott.



Enyhülni látszik a 2016-ban kipattant amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus. A felek december közepén egyidőben jelentették be, hogy sikerült egy részmegállapodást kötniük, miszerint Kína a jövőben több amerikai terméket és szolgáltatást vásárol majd, cserébe pedig Washington csökkenti a kínai árukra kivetett büntetővámokat.

Felborult a kereskedelmi egyensúly

A kereskedelmi háború lezárása érdekében tett első lépésnek nevezte Donald Trump amerikai elnök a decemberi megállapodást, amelyet – mint mondta – majd újabbak is fognak követni, annak érdekében, hogy helyreálljon a két ország közötti gazdasági viszony. Ez csak akkor következhet be, ha helyreáll a kínai dömping miatt felborult kereskedelmi egyensúly is.

„Donald Trump mögött elsősorban azok a választópolgárok rétegek állnak, amelyek érdekeltek lennének abban, hogy a korábbinál kiegyensúlyozottabb gazdasági kereskedelmi kapcsolatok legyenek az USA és Kína között, aminek az a lényege, hogy valamiféleképpen csökkenteni kellene azt a kereskedelmi többletet, amivel korábban, de még jelenleg is a kínai fél rendelkezik” – mondta Szakál István Lóránd, a Századvég Zrt. Gazdaságpolitikai és Gazdaságstratégiai Kutatóműhelyének vezetője az M1 Világ című műsorában.

Veszélybe kerültek az amerikai munkahelyek is

A szakértő szerint a kínai termékek olyan mértékben árasztották az Egyesült Államok piacát, ami már kiszorította az amerikai termelést, és

veszélyeztette az amerikai munkahelyeket.

Ennek elhárításához azonban a két gazdaságnak együtt kell működnie.

„A kínai fél azt vállalta, hogy a korábbinál jelentősebb mennyiségű, Amerikai Egyesült Államokból származó árut fog vásárolni, kiemelten a mezőgazdasági termékeket. Illetve olyan biztosítékokat fog adni a Kínában működő amerikai cégeknek, amelyek az ő működésüket megkönnyítik, illetve ígérete szerint komolyabban fogja venni a különböző szabadalmakhoz kapcsolódó jogokat” – mondta a szakértő.

A megállapodás ellenére a hatalmi konfliktus továbbra is fennáll a két ország között; hiszen Kínának 2050-re másfélmilliárd lakója lesz, míg az Egyesült Államoknak most 330 millió polgára van. Kínában csak

a vásárlóképes középosztály legalább 350 millió főből áll.

Ezeknek a számoknak pedig óriási jelentősége van a világgazdaság alakulásában.

„A világgazdaság és egyéb, gazdaságot előtérbe helyező megállapodások a megegyezés felé fognak mutatni. És arra számíthatunk, hogy az a kilátásba helyezett gazdasági válság, amelyről sokat beszéltek ez elmúlt időszakban, kisebb eséllyel következik be, mint korábban gondolták” – tette hozzá a Századvég szakértője.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a világgazdaság ütemét és irányát most már sokkal inkább keletről diktálják, mint nyugatról. Tíz éve a globális beruházások háromnegyedét nyugati finanszírozta, mostanra viszont már kiegyenlítődött verseny.

Sőt, egyes felmérések szerint egy hajszálnyival a keleti tőke javára billent az egyensúly. Ez is világosan mutatja: az ázsiai országok megkerülhetetlenek a világgazdasági folyamatok alakításában, és azt is bizonyítja, hogy sokkal jobban megéri velük együttműködni, mint versengeni.

A címlapfotó illusztráció.