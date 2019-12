Harminchat nap után befejeződött az oktatási dolgozók sztrájkja Horvátországban, miután a szakszervezeteknek sikerült kompromisszumos megállapodásra jutniuk hétfőn a kormánnyal a bérek emeléséről – közölte a helyi sajtó.

(Fotó: EPA/Antonio Bat)

Andrej Plenkovic horvát kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette: három részletben hat százalékkal növelik a az oktatási dolgozók bérét, december elsejétől három, június 1-jétől egy és 2021. január 1-jétől további két százalékkal.

„Az ajánlatunkat a szakszervezetek elfogadták, a sztrájk ezzel véget ért, a tanítás kedden reggel folytatódik” – fogalmazott Plenkovic.

Hozzátette: az oktatási dolgozók megkapják a bérüket a sztrájk idejére, ugyanakkor be kell pótolniuk azokat a napokat, amelyeken nem vették fel a munkát. Korábbi hírek szerint nem lesz tavaszi szünet az iskolákban, a tanévet is meghosszabbítják, hogy az elmaradt órákat be tudják pótolni a pedagógusok.

„Ez a kompromisszumos megoldás a gyerekek, a szülők és az ország normális működését szolgálják” – húzta alá a kormányfő.

A sztrájk nyomására a kormány nemrég úgy döntött, három részletben hat százalékkal emeli jövőre a köztisztviselők és a közalkalmazottak bérét. A pedagógus szakszervezetek azonban az úgynevezett illetményszorzók három százalékpontos emelését is követelték, mert szerintük az oktatási dolgozók fizetése így is elmarad a közszféra más területein dolgozókétól.

A kormány megígérte, hogy 2020. június 30-ig felülvizsgálja a jelenlegi bérbesorolási kategóriákat. Ha a rendelkezésre álló idő alatt ez mégsem sikerül, a pedagógusi bértáblán belül két százalékponttal emelik az úgynevezett illetményszorzókat. A szakszervezetek azonban ezzel sem voltak elégedettek.

A most bejelentett hatszázalékos növekedés a már említett hat százalékos emelésen felül kerül megvalósításra. Az erre vonatkozó rendeletet a kormány csütörtöki ülésen fogadja el.