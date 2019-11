Közös fejlesztésben érdekelt Szlovénia

Magyarországnak és Szlovéniának közös érdeke, hogy kihasználja azokat a lehetőséget, ami a két ország együttműködésében rejlik – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden Lendván, Zdravko Pocivalsek szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető példaként erre a következő európai uniós tervezési ciklust említette. Az Európai Unió következő kutatás-fejlesztési alapja majdnem 100 millió eurót tesz ki, és jelen pillanatban ennek nagyon kis részét hozza el a két ország – hangsúlyozta, majd hozzátette: „szeretnénk, ha nagyobb mértékben tudnánk ebből közösen részesedni”.

Palkovics jelezte, hogy januárban több különböző területen ír alá együttműködési megállapodást a két kormány, mint például a high-tech ipar, a zöldgazdaság és közös beszállítói fejlesztések.

A két miniszter Lendván a Muravidék fejlesztési kérdéseiről és lehetőségeiről is tárgyalt. A tárcavezetők egyetértettek abban, hogy a határ menti vidékek nem attraktívak a fiatalok számára, mert a nagyobb városok elszívják a munkaerőt, és ezen szeretnének változtatni.

Ennek egyik megoldása, hogy olyan cégeket hoznak a térségbe, amelyek munkalehetőségeket teremtenek. Ezek vagy a hagyományokra épülnek, vagy olyan új lehetőségeket teremtenek, mint az informatika vagy a mesterséges intelligencia területe.

Palkovics szerint ennek egyik feltétele, hogy a gyerekek már iskolás korukban, és nem feltétlenül az egyetemen, hanem már a szakközépiskolákban ismerkedjenek meg ezekkel a technológiákkal.

A miniszter felajánlotta, hogy a zalaegerszegi szakképzési rendszert, és később az egyetemei rendszert is, átültetik Szlovéniára, és szlovén gyerekeket is szívesen látnak a programban, akár ösztöndíjat is biztosítanak számukra.

A miniszter bejelentette, hogy a tárca a lendvai kétnyelvű középiskolát egy robotikai berendezéssel is támogatja. A két miniszter korábban Mariborban is találkozott, ahol Palkovics László részt vett a magyar és szlovén autóipari klaszterek élvonalbeli technológiák fejlesztéséről szóló megállapodásának aláírásán.

Majd egy Szlovéniában működő high-tech vállalat magyarországi potenciális letelepedéséről is tárgyalt, amely a miniszter szerint mindkét ország szempontjából komoly esemény lesz.

Mint mondta, javaslatot tett arra, hogy a szlovén kutatási intézet és a magyar kutatási intézet növelje meg az együttműködési keretét egy-egy millió euróra, hogy megnézzék, hogyan tudnak az intézmények hatékonyabban együttműködni egy magasabb forrás biztosítása mellett.