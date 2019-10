Szijjártó: Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a folyamatos építkezésről szól

Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a folyamatos építkezésről szól – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kübekháza-Rábé határátkelőhely átadásán pénteken.

Szijjártó Péter közölte: a magyar-szerb viszony az ellenségeskedéstől indult, és a történelem valaha volt legjobb kétoldalú kapcsolatáig jutott. Hozzátette: a két kormány felismerte, hogy a rossz viszonyon mindenki veszít, a jó kapcsolaton mindenki nyer, magyarok és szerbek, a hátár mindkét oldalán.

Európa legismertebb határa a magyar-szerb

A politikus úgy fogalmazott, a magyar-szerb határ Európa legismertebbjévé vált az elmúlt években. Ezt a határt 2015-ben illegális bevádolók ezrei, tízezrei vették ostrom alá, egyszerre megsértve Szerbia és Magyarország szuverenitását, törvényeit – mondta Szijjártó Péter.

Közölte: nem lehet más a feladat, mint hogy a határt a szabályokat megszegve senki ne léphesse át, aki azonban betartja az előírásokat, a lehető leggyorsabban és legkulturáltabban tehesse azt meg. Szijjártó Péter képmutatásnak nevezte azt a nemzetközi közéletben megjelenő magatartást, amely a határsértést emberi jogi kérdésként kezeli.

A határ megsértése az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amelyet egy ország szuverenitása ellen el lehet követni, és egyben biztonsági kockázatot és veszélyforrást is jelent – közölte.

A miniszter – köszönetet mondva az elmúlt években Magyarország határait védő rendőröknek és katonáknak – leszögezte, a kerítés állni fog, és megálljt parancsol minden illegális bevándorlónak.

Magyarország és Szerbia között folyamatosan épülnek az új határátkelők, hogy megszűnjenek az olyan észszerűtlen és méltatlan helyzetek, mint hogy az egymástól öt percre található Kübekháza és Rábé lakói 50 kilométeres kerülővel látogathattak el a szomszédos településre – tudatta a politikus.

Az új átkelő a két ország között a kilencedik, az elmúlt években átadottak sorában a negyedik. A magyar szerb határon így átlagosan csak 18 kilométer a távolság két átkelő között – közölte a miniszter.

Hozzátette: a program folytatódik, előkészítik a Baja-Zombor átkelő kialakítását, a hercegszántói átkelő teherforgalmi fejlesztést, technológiai újításokat vezetnek be Röszkén a zsúfoltság csökkentésére és tervezik a Szeged-Szabadka vasútvonal felújítását.

Tavaly a két ország közötti forgalom 2,5 milliárd euró volt

Szerbia Magyarország első számú kereskedelmi partnere Közép-Európa déli részén, tavaly a két ország közötti forgalom elérte a rekordnak számító 2,5 milliárd eurót. Az együttműködést még szorosabbra fűzi a vajdasági gazdaságfejlesztési program, amely a 10 426 vállalkozónak nyújtott 38 milliárd forintos támogatással 75 milliárd forintnyi beruházás megvalósítását tette lehetővé – mondta Szijjártó Péter.

A kormány támogatja azokat a magyar vállalkozásokat, amelyek a MOL és az OTP példáját követve befektetnek Szerbiában, erősítve mindkét ország gazdaságát – közölte a miniszter.

A politikus leszögezte, Magyarország kulcskérdésnek tekinti a Nyugat-Balkán integrációját. Az Európai Unió és Magyarország stratégiai, politikai, gazdasági és biztonsági érdeke Szerbia mielőbbi csatlakozása.

„Elvárjuk az uniós finn elnökségétől, hogy egyes tagállamok kipécézése”, hazug vádak folyamatos ismételgetése helyett, legalább három tárgyalási fejezetet nyisson meg Szerbiával fél év alatt – hangsúlyozta a miniszter.

Ivica Dacic szerb külügyminiszter úgy fogalmazott, az újabb határátkelőhely megnyitása hozzájárul az áruk és emberek szabad áramlása mellett a régió fejlődéséhez is, ennek hasznát mindkét ország lakosai élvezni fogják.

Történelmi magaslatokat ért el a szerb-magyar kapcsolat

A szerb-magyar kapcsolatok történelmi magaslatokat értek el, stratégiai partnerségről van szó a két ország között, a jó szomszédi viszonynak példaértékű a régióban és szélesebb körben is – mondta a politikus. A külügyminiszter – Szijjártó Péternek személyesen is köszönetet mondva – fontosnak nevezte, hogy Magyarország támogatja Szerbia európai integrációját és leghangosabb szószólója az ország uniós tagságának.

Magyarország is számíthat Szerbia támogatására és együttműködésére minden közös ügyünkben a jövőben is – jelentette ki Ivica Dacic.

Jadranka Joksimovic szerb európai integrációs miniszter rámutatott, a két kormány olyan politikát folytat, amely a saját állampolgárai érdekeit szolgálja, beleértve a kisebbségeket is.

Az új átkelőt 2,3 milliárd forintos beruházással alakították ki, európai uniós támogatással. A magyar oldalon 2,5 kilométer új utat építettek ki Kübekháza és a határ között, illetve felújították a határra vezető út 860 méteres belterületi szakaszát. A szerb oldalon felújították határállomáshoz vezető 1365 méteres utat.

A 7 és 19 óra között nyitva tartó Kübekháza-Rábé határátkelőhelyet – autóbusz kivételével – a személyforgalom péntek délutántól használhatja.

Az átkelőt csak a szerb, valamint az EU, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai, illetve a szabad mozgás uniós jogát élvező harmadik országbeli családtagjaik vehetik igénybe. Az utasforgalmat mindkét ország hatóságai a magyar oldalon kialakított határállomáson ellenőrzik.