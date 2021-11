Ismét ömlik a láva La Palma szigetén – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Több új kürtő nyílt a Spanyolországhoz tartozó La Palma szigeten működő vulkánon, ismét megindult a lávafolyam a hegygerincen lefelé, tovább károkkal fenyegetve a már evakuált területeket – közölték vasárnap a hatóságok.

Az új kürtőkből kiáramló megolvadt kőzet nagyon folyékony, és percenként hatméteres sebességgel halad előre az eddig megkímélt területek felé – közölte María José Blanco, a spanyol Nemzeti Földtani Intézet szóvivője. A vulkánkitörés az atlanti-óceáni Kanári-szigetek nyugati részén található szigeten szeptember 19-én kezdődött.

Az azóta eltelt tíz hétben a tudósok legalább tizenegy különböző lávafolyamot azonosítottak a Cumbre Vieja vulkán oldalán, ezek legalább ezeregyszáz hektárnyi területet borítottak el, több ezer házat, utakat, elektromos vezetékeket és a sziget gazdaságában kulcsszerepet játszó banánültetvényekhez szükséges öntöző vezetékeket pusztítottak el.







WATCH: The cooling lava from the Cumbre Vieja volcano on the Spanish Canary Island of La Palma have extended the island's surface by 43 hectares since the eruption began in mid-September pic.twitter.com/xULEmu9PJX

— Reuters (@Reuters) November 29, 2021

Az egyik lávafolyam a múlt héten egy helyi temetőt borított el. A károk ellenére emberi sérülések és halálesetek nem köthetők követlenül a vulkánkitöréshez. Szakértők elmondták, hogy vasárnapra virradóra nyolcvan földmozgást észleltek, a legnagyobb 3,6-os erősségű volt.