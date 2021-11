Illegális tűzrakóhely miatt éghetett le a fél hegyoldal

Megosztás Tweet



Egy héttel az erdőtűz kitörése után az osztrák tűzoltóknak még mindig nem sikerült teljesen eloltaniuk a parázsló tűzgócokat a Rax-hegyen. A szakemberek a videófelvételek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Ausztria történetének legnagyobb erdőtüzét egy illegális tábortűz, vagy egy eldobott cigarettacsikk okozhatta az egyik népszerű kilátó közvetlen közelében.

Eddig mintegy 600 tűzoltót, katasztrófavédelmi szakembert és segítőt mozgósítottak az Alsó-Ausztriában múlt hétfő óta tomboló hatalmas erdőtűz megfékezésére. Emellett 111 katonai- és tűzoltó járművet, valamint tizenegy helikoptert és repülőgépet vetettek be Hirschwang an der Rax közelében – számolt be Josef Huber tartományi tűzoltóparancsnok a Kronen Zeitungnak.

A katasztrófavédelmi szakemberek jelenleg a tűzfészek környékéről készült videofelvételek elemzésével próbálják meghatározni a természeti katasztrófa keletkezésének okát. Megállapították, hogy az első füstoszlop október 25-én, hétfőn délelőtt 10:45-kor emelkedett fel a Rax-hegy oldalából az egyik népszerű turista-kilátóhely mellett.

Johann Baumschlager rendőrségi szóvivő a Krone.at hírportálnak elmondta, hogy már korábban is találtak ott illegális tábortüzeket, illetve eldobott cigarettacsikkek is okoztak tüzet a Rax-hegyi kilátó közelében.

A rendőrségi szóvivő szerint most már egyértelmű, hogy ausztria történetének legnagyobb erdőtüze súlyos emberi gondatlanságból keletkezett.

A tűz rendkívül gyorsan terjedt: eleinte csak öt hektárnyi területet bérintett, de október 26-án, kedden tizenkét óra leforása alatt alatt több mint 115 hektárra terjedtek át a lángok. A tűz megfékezéséhez Németországból és Olaszországból is érkeztek alpinista szakemberek.

A címlapfotó illusztráció.