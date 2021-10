Tíz éve nem látott szélvihar pusztít Ausztráliában

Ítéletidő tombolt az ausztráliai Melbourne-ben. Az erős szél háztetőket szakított le és fákat döntött ki. Több mint 450 ezer otthon maradt áram nélkül. A vihar a szomszédos Dél-Ausztrália államot is elérte, ahol szintén harmincezer otthon maradt áram nélkül, és tetemes kár is keletkezett. A meteorológusok szerint az elmúlt tíz évben nem mértek olyan erős széllökéseket, mint most – közölte az M1 Híradója.