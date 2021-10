Az ország valaha volt legnagyobb erdőtűze pusztít Ausztriában

Megosztás Tweet



A katasztrófavédelem 300 tűzoltóval és nyolc helikopterrel küzd a lángok ellen a felső-ausztriai Hirschwang an der Raxban, ahol hétfő este lobbant lángra az őszi erdő. Szerda reggelre 115 hektárnyi erdő pusztult el, a tűzoltóság szóvivője szerint ez a valaha volt legnagyobb erdőtűz Ausztriában.

Háromszáz tűzoltót és nyolc helikoptert vetett be, a katonai tűzoltó járműveket pedig készenlétbe helyezte a katasztrófavédelem az ausó-ausztriai Hirschwang an der Raxban pusztító erdőtűz megfékezésére, 2021. október 27-én (forrás: Facebook/KKM)

Továbbra is küzd a lángokkal az osztrák katasztrófavédelem az alsó-ausztriai Hirschwang an der Raxban pusztító erdőtűznél. A tűzoltási munkálatok kedden az éjszakába nyúlóan folytak, majd szerda kora reggel folytatódtak. Eddig több mint 115 hektárnyi erdőt pusztítottak el a lángok.

Dietmar Fahrafellner, Alsó-Ausztria tartomány tűzoltóparancsnoka a valaha volt legnagyobb erdőtűznek nevezte a pusztító természeti jelenséget az oszág történetében

az ORF osztrák közszolgálati televízió hírportáljának nyilatkozva.

Az időjárás-előrejelzés további aggodalomra ad okot, csütörtökön ugyanis erős szél várható a térségben, amely tovább szíthatja a tüzet.

A keddről szerdára virradó éjszaka viszonylag nyugodt volt, mivel nem fújt szél.

A Hirschwang melletti erdőségben mintegy 800 méter hosszú és 15 méter széles irtásokat vágtak a katasztrófavédelem és a tűzoltóság emberei, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését. Most ugyanezt tervezik a Rax-hegyen is. A vízágyúkkal felszerelt, harckocsi méretű tűzoltójárműveket is készenkléptbe helyezték – jelentette be a tűzoltóság szóvivője szerda reggel. Eddig 300 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, számolt be a Kronen Zeitung online kiadása szerdán.

Az osztrák fegyveres erők és a rendőrség helikopterei is támogatják a tűzoltást. „A völgy szűkössége miatt a légtér jelenleg telített. Ha azonban a helyzet szükségessé tenné, elegendő helikoptert tudnak behívni” – közölte Klaudia Tanner védelmi miniszter. Hozzátette: a tartományi katonai parancsnokságon több tucat repülőgép áll készenlétben a Raxon bekövetkező vészhelyzet esetére.

A nyári aszály lehet az erdőtűz fő oka

Az osztrák meteorológiai központ szerdai közlése szerint a régióban a csapadékmennyiség 65 százalékkal marad el a sokéves átlagtól. Míg októberben általában 67 liter eső esik négyzetméterenként, idén csak 28 liternyi csapaták esett. Szeptemberben még nagyobb volt az aszály: a szokásos 97 liter helyett csak 28 liter eső esett négyzetméterenként.