Meghalt a mozdonyvezető, rázuhant egy vastag faág

Károkat és közlekedési fennakadásokat okozott, és egy halálos áldozatot is követelt Németországban a heves széllel és esővel érkezett első nagy őszi viharfront a hatóságok pénteki összesítése szerint.

A helyenként orkánerejű, az óránkénti 110 kilométert is meghaladó sebességgel lecsapó vihar csütörtökön érte el tetőpontját, de a tűzoltóságnak és a mentőknek pénteken is sok dolguk volt miatta.

A Brandenburg tartományi Templin térségében meghalt egy mozdonyvezető, aki egy kollégájával a szerelvény előtti pályaszakaszt tisztította a leszakadt ágaktól, gallyaktól, és rázuhant egy vastag faág. Kórházba szállították, péntek reggel belehalt sérüléseibe.

Országszerte négy további súlyos balesetet okoztak kidőlő fák és leszakadó ágak. A Deutsche Bahn vasúttársaság több térségben órákra leállította a távolsági járatokat. Sok településen utcákat, aluljárókat öntött el a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, és áramkimaradás keletkezett vezetékszakadás miatt. Hamburgban vihardagály okozott gondokat, az Elba torkolatában fekvő városban víz alá került a világhírű halpiac (Fischmarkt).

A felfordulást az Ignatz és a Hendrik nevű front okozta. Az egymás után érkezett frontok révén keletkezett vihar különösen veszélyes, mert a fák még nem hullatták le lombjukat, ezért a szél a levelek miatt nagy felületbe tud belekapaszkodni.

Számos városban, például Rostockban, Lipcsében és Osnabrückben be is zárták az állatkerteket, parkokat és kerteket, mert az öreg és magas fák miatt életveszélyben lennének a látogatók. Másutt a temetőket is bezárták, és elhalasztották a tervezett temetéseket és gyászszertartásokat.

A Harz-hegység nemzeti parkjának vezetősége azt kéri, hogy senki ne lépjen be az erdőbe, mert a heves széllökések bármikor kitéphetnek fákat. A szövetségi meteorológiai intézet (DWD) adatai szerint a hegység legmagasabb pontján, az 1141 méteres Brocken-csúcson óránkénti 150 kilométeres sebességű széllökéseket mértek. A DWD előrejelzése szerint a vihar péntek estére csendesül el, addig különösen az északi, tengerparti térségekben fordulhat elő heves szél és esőzés.

A címlapfotó illusztráció.