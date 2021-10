Fél Európát letarolta, Magyarországon szélrekordokat döntött a vihar

Megosztás Tweet



Európa nagy részén végigsöpört egy ciklon: Hollandiában forgószél pusztított, Franciaországra óránként 175 kilométeres szél csapott le, Csehországban több mint negyedmillió háztartás maradt áram nélkül. Belgiumban kamionokat sodort le az útról az erős szél, de Németországból is jelentettek károkat. Idehaza Kalocsa környékén viharos, közel 100 km/órás széllökéseket mértek csütörtökön – számolt be az M1 Híradója.



Tövestül csavarta ki a fákat az orkán erejű szél a franciaországi Felső-Normandia régióban. Az Auróra vihar szerda éjjel csapott le a környékre, egyes helyeken óránként 180 kilométeres erősségű széllel és rengeteg esővel. Több északi régióban is súlyos károkat okozott.

Több mint 250 ezer háztartás maradt áram nélkül Franciaország északi részén,

fennakadások voltak az utakon és a vasúti közlekedésben is.

„Jelenleg egyetlen vonat sem közlekedik Luxemburg és Nancy között. Nagyon sok helyen hevernek fatörzsek a síneken, a vonatokat egyelőre az állomásokon tartjuk, így nem indulhatnak el” – mondta Nancy vasútállomásának menedzsere, Romain Lung.

Belgiumban az erős szél több kamiont is lesodort az útról Antwerpen tartományban. Egy teherautó árokba csúszott, és majdnem fel is borult. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A vihar sok épületet is megrongált.

Hollandiában egy tornádó pusztított csütörtökre virradó éjjel. A forgószél Barendrecht városában hatalmas károkat okozott.

Legkevesebb négyen megsérültek.

Németországban már egy másik vihar, az Ignác pusztított. A hegyekben volt, ahol csaknem óránként 170 kilométeres szelet is mértek. Berlinben két fa is rázuhant egy lakóházra. A tűzoltók órákig takarították a leszakadt ágakat.

Németországban sok helyen megbénult a vasúti közlekedés, többtucatnyi járatot töröltek. Országszerte több mint 50 ezer háztartás maradt áram nélkül. A viharban ketten súlyosan megsérültek.

Magyarországon Kalocsán mértek óránként 97 kilométeres szelet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat eszközei

76 km/órás széllökést mértek csütörtök kora hajnalban a János-hegyen, ezzel megdőlt a budapesti szélrekord,

amely 70 km/óra volt, és 1991 óta állt fenn.

A Balaton vize is kibillent az erős szélben.