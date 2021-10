Trópusi ciklon csapott le a Fülöp-szigetekre, többen meghaltak

A Kompasu névre keresztelt ciklon óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkezett, a vihar útjában álló lakott területekről 1,6 ezer embert kellett evakuálni.

#NSTworld At least nine people were killed and 11 others were missing after heavy rain across the #Philippines flooded villages and triggered landslides, authorities said.https://t.co/MTViIAfRql#TropicalStormKompasu

— New Straits Times (@NST_Online) October 12, 2021