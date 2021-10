Legalább húsz halálos áldozata van a pakisztáni földrengésnek – VIDEÓ

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta. pic.twitter.com/BwJ9KcPmVN

A 5.7 magnitude earthquake struck southern Pakistan overnight Wednesday through Thursday, killing at least 20 people. pic.twitter.com/rrb23Fdp7M

A földrengés epicentruma 20 kilométer mélyen volt, körülbelül 100 kilométerre az Afganisztánnal határos tartomány székhelyétől, Kvettától.

A helyi katasztrófavédelem vezetője, Nászir Naszri az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, sokan a beomlott épületek alatt rekedtek, és félő, hogy az áldozatok száma nőni fog.

At least 11 people were killed and about 200 injured in a 5.7-magnitude #earthquake in Pakistan.

The quake was centered near #Harnai district in Baluchistan province, according to @USGS pic.twitter.com/odYwvZGwjR

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 7, 2021