Vulkánkitörés: úszómedencébe zuhant az égő láva

Megállíthatatlanul tombol a vulkán La Palma szigetén, Spanyolországban: a lávafolyam hamarosan eléri az óceánt. Több veszély is fenyegeti az ott élőket: földrengésekre, lávafolyamokra, mérgező gázokra, vulkáni hamura és savas esőre is fel kell készülniük. Eddig már több mint hatezer embert telepítettek ki, és legalább 200 épület semmisült meg. Sérültekről és áldozatokról nem érkezett jelentés – számoltak be róla az M1 Híradójában.