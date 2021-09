Lelőtték a fegyverest, aki nyolc diákkal végzett

A The Siberian Times angol nyelvű orosz hírportál beszámolója szerint a Permi Állami Egyetem elsőéves diákja, a 18 éves Timur Bekmanszurov kezdett lövöldözésbe hétfő délelőtt az egyetem kampuszán.

Eight people killed, 19 wounded at a shooting at the Perm State University in the Urals. An 18-year-old attacker, first year student of the same Uni, ID'ed as Timur Bekmansurov is reported to be fatally wounded by police. 10 ambulances are at the site, 13 more are rushing there pic.twitter.com/rwJvXpWAVG

— The Siberian Times (@siberian_times) September 20, 2021