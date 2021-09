Többen meghaltak a szudáni áradásokban

Megosztás Tweet



Nyolcvannégy ember életét követelték a heves esőzések nyomán kialakult áradások Szudánban közölte hétfőn az északkelet-afrikai ország katasztrófavédelmi hatósága.

A tájékoztatás szerint további hatvanhét ember megsérült. A halálos áldozatok nagy része megfulladt, de voltak olyanok is, akik halálos áramütés miatt vagy összedőlt épületek törmelékei alatt vesztették életüket.

Az áradások több mint 8400 házat pusztítottak el, 27 ezer épület pedig megrongálódott.

Az ENSZ már a múlt héten is áradásokról számolt be Dél-Szudánban, ahol ötven falu került víz alá. Az árhullámok miatt 65 ezer ember kényszerült elmenekülni otthonából. Az árvíz elöntött egy helyi menekülttábort is, ahol dél-szudániak élnek.

A címlapfotó illusztráció.