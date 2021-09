Lecsapott a Nicholas hurrikán Texas állam partjainál - VIDEÓ

Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (NHC) miami irodája azt közölte, hogy a hurrikán Matagorda keleti részén, óránként 120 kilométeres sebességű széllökésekkel ért partot.

A Nicholas a tizennegyedik hurrikán, amely az idén lecsap az Atlanti-óceán e térségére, és várhatóan még kedden Texas délkeleti része felé veszi az irányt, szerdán pedig már a szomszédos Louisiana állam délkeleti részéhez érhet.

Intense band from #TropicalStormNicholas moving through North Harris county near Spring. Strong gusty winds and beginning to see some flooding on roadways. @TxStormChasers @NWSHouston pic.twitter.com/FA75Dko7gs

This is what it's looking like today in Galveston. Our @zacktKHOU is on the island covering our costal neighbors. Make sure to download our #KHOU11 app to stay connected and updated on #TropicalStormNicholas pic.twitter.com/ZImk4mezeF

