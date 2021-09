Tornádó ölt meg két embert egy olasz szigeten

Tornádó ölt meg két embert, kilencet pedig megsebesített az Olaszországhoz tartozó Pantelleria földközi-tengeri szigeten, Szicíliától délnyugatra – közölte a helyi tűzoltóság.

A forgószél péntek este csapott le a tunéziai partoktól nem messze fekvő kicsiny szigetre. Háztetőket rongált meg, villanyvezetékeket döntött le, fákat csavart ki és autókat borított föl.

