Többen életüket vesztették a New York-i esőzésben

New York városában és államában is rendkívüli állapotot hirdettek a szokatlanul heves esőzéseket követő áradások miatt csütörtökre virradóra. Az ítéletidőben többen életüket vesztették.

A The New York Times című amerikai napilap legalább nyolc halálos áldozatról tud, míg az AFP francia hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva hét halálesetről írt.

Az NBC amerikai tévécsatorna arról tájékoztatott, hogy New York városában négy ember vesztette életét elárasztott pincékben. New Jersey államban is vannak halálos áldozatai az áradásoknak az NBC és egy helyi polgármester szerint.

A szélsőséges időjárás a nagy pusztítást okozó Ida hurrikán következménye, amely trópusi viharrá szelídülve haladt át az Egyesült Államok északkeleti részén szerda éjszaka.