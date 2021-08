Már halálos áldozata is van az Ida hurrikánnak – Katasztrófa sújtotta állammá nyilvánították Louisianát

Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt, és szövetségi segély kiutalását rendelte el a helyreállítási munkákhoz - jelentette be vasárnap este a Fehér Ház.

