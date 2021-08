Lecsapott az Ida hurrikán: egymillió házat fenyeget

John Bel Edwards, Louisiana kormányzója vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta:

„Az Ida az egyik leghevesebb vihar, amely a modern időkben Louisianában ért partot.” A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és legyenek türelemmel, mert a hatóságok nem tudják, milyen gyorsan tudnak válaszolni a segélyhívásokra.

„Fel kell készülniük arra, hogy a vihar elvonulta után még legalább 72 óráig otthonukban maradnak segítség nélkül. Mindent megteszünk azért, hogy ennél előbb odaérjünk, ehhez minden lehetséges erőforrás rendelkezésre áll” – tette hozzá.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Gárda 4900 tagját riasztották, valamint 195 vízi mentő jármű, 73 hajó és 34 helikopter is a rendelkezésükre áll, amelyekkel segíteni tudnak a lakosoknak.

🔴Ida Hurricane

This was camera put in Laplace at Frenier Landing, 10 feet above the ground.

This is what it looks like right now.#Ida #HurricaneIda

pic.twitter.com/RL1M0hRdUm

— Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) August 30, 2021