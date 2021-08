Az Ida hurrikán úgy szétkapja az épületeket mintha makettből lennének – Videó

Az Ida Louisiana partjaira csapott le helyi idő szerint vasárnap délután. Az ötfokozatú Saffir-Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint 240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli állam partjait a Mexikói-öböl felől az amerikai hurrikánközpont (NHC) közlése szerint.

Egész New Orleansben nincs áramszolgáltatás, valamint, hogy egy ember meghalt, mert rádőlt egy fa.

A Business Insider című amerikai hírportál beszámolója szerint a négyes fokozatú Ida csaknem egymillió házat fenyeget Louisiana, Alabama és Mississippi államok part menti területein, ezek akár meg is semmisülhetnek. A várható károkról a kaliforniai székhelyű CoreLogic elemző vállalat készített összesítést. Becslésük szerint a hurrikán okozta károk meghaladják majd a 220 milliárd dollárt.

Az Ida az idei hurrikánidény kilencedik trópusi vihara, és a negyedik, amely hurrikánná erősödött.

Tizenhat éve ugyanezen az augusztusi napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a hármas erősségű Katrina hurrikán, amelynek következtében több mint 1800 ember vesztette életét. Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New Orleansban okozta, miután a védgátrendszer hiányosságai miatt a város területének nyolcvan százaléka víz alá került. A Katrina volt az egyik legpusztítóbb feljegyzett hurrikán az Egyesült Államok történetében. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték.

