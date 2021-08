A legutóbbi másfél évszázad legerősebb hurrikánja lehet az Amerikába érkező Ida

Megosztás Tweet



150 éve nem tapasztalt erővel csaphat le az Ida hurrikán az Egyesült Államokra. Tizenhat éve ugyanezen a napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a Katrina hurrikán, amelyben több mint 1800 ember vesztette életét – hangzott el az M1 Híradójában.



Már 150 mérföldes (241 kilométer/órás) sebességű széllel, amely már ötös kategóriájúnak számít, érkezett meg Ida Louisianába. Ilyen magas fokozatot még sosem mértek az államban. Félő, ha továbbra is ilyen tempóval erősök a hurrikán az katasztrofális helyzetbe sodorja New Orleanst.

John Bel Edwards, Louisiana állam kormányzója elmondta, hogy próbálnak minél több hotelszobát felszabadítani, hogy a hurrikán által veszélyeztetett térségből kimenekített emberek közül minél kevesebbet helyezzenek el tömegszállásokon.

Ez azért lenne fontos, mert az Egyesült Államok déli államaiban az elmúlt néhány hétben ismét fölerősödött a koronavírus-járvány. Az alacsony átoltottság és a vírus korábbi variánsainál fertőzőbb delta variáns miatt New Orleansban a kórházi ágyak nagy része foglalt.

700 AM CDT Key Messages for #Ida: Extremely life-threatening storm surge and catastrophic wind damage are imminent where the core of #Ida moves onshore in the next few hours https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/lILc6eoRxB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

Az Ida hurrikán olyan hirtelen erősödött, hogy hiába hirdették volna ki, nem lett volna már idő végrehajtani a város mind a 390 ezer lakosának a kötelező evakuálását. A helyi hatóságok és LaToya Cantrell polgármester ezért csak arra szólították föl New Orleans lakóit, hogy önként keressenek menedéket a várhatóan pusztító erejű vihar elől.

#Ida is now a very strong Cat 4 with 150 mph winds at the center. Ida is still expected to make landfall near Grand Isle, LA. pic.twitter.com/OIAfsV7Qi1 — 𝙎𝙥𝙚𝙣𝙘𝙚𝙧 𝘿𝙚𝙣𝙩𝙤𝙣 (@Dentonwx) August 29, 2021

For those following #Ida closely on a high-res radar viewer like @RadarScope, be aware that the reflectivity field is getting a little jumpy as outer bands pass over the radome in Slidell and attenuate the beam. pic.twitter.com/qJJLEFNWfm — Jack Sillin (@JackSillin) August 29, 2021

Thinking of everyone in the path of #idahurricane

Devastating https://t.co/kfY2lArQMg — Melissa 🥀 (@Melissaconq123) August 29, 2021

Seriously a worrying sign ahead of #Ida. The Waffle House in Morgan City is closed until the storm passes. pic.twitter.com/dYfgGoIcHv — Sam Karlin (@samkarlin) August 28, 2021

Tomboló tenger, kidőlt fák, elöntött utcák, orkán erejű széllel és hatalmas esővel csapott le Kubára az Ida nevű hurrikán pénteken. A több mint 130 kilométer/órás erősségű szélvihar nagyon sok kárt okozott a karibi szigetországban, ahol júliustól novemberig tart a hurrikánszezon.

Az Ida nem kímélte Havannát sem: az utcákat elöntötte a víz. A kubai fővárosban elővigyázatosságból több ezer embert evakuáltak, és leállították a tömegközlekedést is.

Homokkal töltik meg a zsákokat, élelmiszert, ivóvizet és üzemanyagot vásárolnak, tartalékba is az emberek Louisina állam-szerte, az Egyesült Államokban. Amennyire lehet, felkészülnek az Ida hurrikán érkezésére.

Tizenhat évvel ezelőtt ugyanezen az augusztusi napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a Katrina hurrikán, amelynek következtében több mint 1800 ember vesztette életét.

Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New Orleansban okozta, miután a várost védő gátrendszer hiányosságai miatt New Orleans területének mintegy 80 százaléka víz alá került.

A Katrina volt az egyik legpusztítóbb az Egyesült Államok történetében feljegyzett hurrikánok közül. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték.