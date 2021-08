Csecsemőktől az idősekig szedett áldozatokat az áradás Tennessee-ben

Már legalább 22 halottja van a hét végi áradásoknak Tennessee-ben, félszázan pedig eltűntek – adták hírül vasárnap a helyi hatóságok.

Az amerikai tagállam egyes vidékein 43 centi eső esett. A települések közül az időjárás a Nashville-től 88 kilométerre nyugatra fekvő Waverlyt sújtotta leginkább, ahol több száz otthon vált lakhatatlanná.

A természeti csapás halottainak életkora a csecsemőktől az egészen idősekig terjed. Egy hét hónapos ikerpárt szüleik karjaiból sodort el az ár.

I know we're in the midst of a summer of flood, fires, and heat, but I feel like the fact that Tennessee just saw its biggest 24-hour rainfall ever and is reeling should be bigger than "just another regional news" story https://t.co/0zybGxEJJf pic.twitter.com/nGM7S5hJEh

— Brian Kahn (@blkahn) August 22, 2021