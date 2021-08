Továbbra is küzdenek a lángokkal Törökországban és Görögországban

Már több mint egy hete ég az erdő Törökországban, a tűzoltók továbbra is erőn felül küzdenek a lángokkal. A tűz már egy hőerőműre is átterjedt: a környéket evakuálták a hatóságok. Görögországban sem enyhül a helyzet: Athén környéke még mindig veszélyben van, több mint száz épület gyulladt ki, és több tucat autó is porig égett – hangzott el az M1 Híradója.