Földcsuszamlásokat és sárlavinát okozhat a japánra zúdult trópusi vihar

A Nepartak trópusi vihar eddig nem okozott nagyobb károkat, de a helyi meteorológiai szolgálat óvatosságra intette a lakosokat a földcsuszamlások és a sárlavinák veszélye miatt.

A vihar óránkénti 65 kilométeres széllel támadott, és várhatóan szerda estére elveszti hajtóerejét. Jelenleg távolódik Akita prefektúra nyugati partjaitól.

A szezon nyolcadik tájfunja Japánban szerda reggel még Mijagi prefektúra Isinomaki városának közelében volt. A település mintegy 400 kilométerre északkeletre fekszik Tokiótól. A prefektúra székhelyén, Szendaiban néhány vonat késett, a gyalogosoknak főképpen a heves szél okozott gondot.

Typhoon No. 8 Information – 7/26

Due to Typhoon No. 8 ‘Nepartak’, heavy rain with thunderstorms is expected in some areas from the Tohoku region to Eastern Japan through the 27th. There is a possibility of heavy rainfall warnings. Please be alert for landslides... (1/4) pic.twitter.com/EZRq2E8Yd1

