A metróban mellkasig vízben álló embereket mentettek Kínában

Hétfői adatok szerint százhatvanöten hunytak el Németországban az árvíz okozta katasztrófa során, sokakat pedig eltűntként tartanak nyilván, de Belgiumban is halálos áldozatokat követeltek az áradások, valamint súlyos károkat okoztak az esőzések Ausztriában és hazánkban is. A természeti katasztrófa most Kínát sújtotta.

Kedd estére Csencsou, valamint Honan tartomány más helységei is hatalmas áradásokkal néztek szembe. Az interneten beszámolók jelentek meg arról, hogy embereket sodort el a gyorsan hömpölygő árvíz, és autókat, törmelékeket sodort a víz az utcákon.

The photos/videos coming from the flood in Henan province in China are quite scary. https://t.co/hBYS7OkkPh ht @KarolineCQKan pic.twitter.com/mW8AhU5UOL

A város egyik metróvonalát is elöntötte a víz, a szerelvényeken és az alagútban több száz ember rekedt. Helyszíni beszámolók szerint a metrókocsikban a hirtelen felgyülemlett víz a bent rekedt emberek mellkasáig ért. A mentőcsapatok közel ötszáz embert menekítettek ki az elárasztott metróból, de legkevesebb tizenketten vesztették életüket.

Csengcsouban a teljes metróhálózaton leállt a közlekedés. A buszok már ezt megelőzően sem jártak, mivel a városban elektromos buszok közlekednek, ezek működését pedig a súlyos esőzések közepette a hatóságok nem ítélték biztonságosnak.

Travellers were trapped in shoulder-high flood water on a subway train following major flooding in the Chinese city of Zhengzhou.

Read more about the floods in China: https://t.co/E0PlFYP3lr pic.twitter.com/X8bOv8wkfq

