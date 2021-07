Többen meghaltak a heves esőzések miatti földcsuszamlásokban

Legalább 15-en haltak meg a nyugat-indiai Mumbai két külvárosában a heves esőzések következtében bekövetkezett földcsuszamlásokban, négy embert kórházba szállítottak – jelentették be helyi tisztségviselők vasárnap

Hatósági források szerint a sárlavina többeket maga alá temetett, a televízióban bemutatott képsorokon pedig az látszik, hogy a mentés során kézzel próbálják kiásni a föld alól az embereket.

Maharashtra: A wall collapsed on some shanties in Chembur's Bharat Nagar area due to a landslide, 11 people died in the incident, informs National Disaster Response Force. @NDRFHQ



A környéken több ház összeomlott, sokat elöntött a víz, a helyi érdekű vasúti közlekedést pedig részben felfüggesztették az ország pénzügyi fővárosának számító Mumbai mellett.

Mumbai Rains: 18 people were killed in two different incidents of wall collapse due to landslides in Mumbai's Chembur and Vikhroli areas.@SaurabhV99 gets us more details. #ITVideo #MumbaiRains #MumbaiMonsoon pic.twitter.com/YNQGzk90X4

