Komoly károkat okozott a vihar Ausztriában is

Sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A szombatról vasárnapra virradó éjjel dúló vihar következtében Salzburg tartományban kiöntött a Kothbach patak, mely több településen is áradásokhoz, földcsuszamlásokhoz vezetett. Hallein óvárosa víz alá került, autókat sodort el a víz. Több száz tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és önkéntes dolgozott egész éjjel, hogy a házakba betörő vizet kiszivattyúzzák.

Tirolban, különösen Kufstein városban okozott súlyos károkat a rövid idő alatt leesett nagy mennyiségű csapadék. A vihar fákat csavart ki, a víz az utcákon hömpölygött, betört a pincékbe, mélygarázsokba, az óvárosban nem lehet közlekedni.

“This is the climate crisis unravelling in one of the richest parts of the world — which for a long time thought it would be “safe”. No place is “safe” any more.”~ @Luisamneubauer pic.twitter.com/Ql41AiM4Q1

Felső-Ausztriából is áradásokról érkeztek jelentések, több közutat lezártak, mert a lezúduló víztömeg miatt lehetetlenné vált a közlekedés.

idk if you guys have heard of what is going on in parts of germany, belgium, the netherlands, suisse and austria. if you haven't, here i made a thread of whats happening. basically there are bad floods destroying whole cities and hundreds of people have died and are missing pic.twitter.com/0rfs5LDpH2

