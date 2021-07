Erdőtűz tombol Cipruson, több települést ki kellett üríteni

Ciprus az Európai Unió és Izrael segítségét kérte szombaton a sziget egyik hegyvidéki térségében tomboló erdőtüzek megfékezéséhez, ami miatt legalább három települést is ki kellett üríteni.

Kosztasz Kadisz ciprusi környezetvédelmi miniszter a közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a tűz hatalmas területeket perzselt fel a Tróodosz-hegységben és károk keletkeztek Arakapasz település melletti ingatlanokban is. Mint mondta, legalább négy ház leégett.

Eddig szerencsére nem érkeztek jelentések sérültekről, de az erdőtüzek sújtotta térségben áramkimaradásokról számoltak be a hatóságok. A térség felett terjengő füstöt a 75 kilométeres távolságban található fővárosban, Nicosiában is látni lehetett.

Many villages, including Dierona are being evacuated as a fire on many fronts rages. As you may know, we have a little house in the centre of Dierona. Thank God we are not there this weekend. Praying for the folks up there, our neighbours and for the emergency services. #Cyprus pic.twitter.com/wlOAjRjiUJ

— Nathan Morley (@nathanmorley) July 3, 2021