Az olimpia küszöbén lakóházakat döntött romba a sárlavina, többen eltűntek

Lakóházakat döntött romba szombaton Japánban a napok óta tartó heves esőzések következtében lezúduló sárlavina; a szerencsétlenségben húsz ember eltűnt – jelentette az NHK japán közszolgálati adó.

A földcsuszamlás a fővárostól, Tokiótól délre, Sizuoka tartományban történt, a Csendes-óceán partján fekvő, melegvízű forrásairól ismert Atami városban. Az eltűntek keresése jelenleg is zajlik.

Japán keleti partvidékét napok óta heves esőzés sújtja.

A térségben egyre gyakoribb, hogy a sokévi átlagnál lényegesen több csapadék zúdul le, és ennek következtében az elmúlt tíz évben 1500 kisebb-nagyobb földcsuszamlást jegyeztek föl. Ez kétszer annyi, mint az előző tíz évben.

Torrential rain triggered a large mudslide southwest of Tokyo on Saturday, possibly sweeping away around 20 people and destroying at least 10 houses, according to local authorities.

https://t.co/zUxz7q8zD8

— The Japan Times (@japantimes) July 3, 2021