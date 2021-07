Ezrek menekültek el, kitört a vulkán

A Batangas tartományban, Manilától mintegy 66 kilométerre délre található vulkán csütörtökön tört ki, három kilométer magas hamu- és gőzoszlopot lövellve a magasba.

Mark Timblal, a manilai országos katasztrófavédelem szóvivője azt közölte, hogy csütörtök óta összesen 13 faluból körülbelül 2784 ember hagyta el otthonát, bár a helyi hatóságok nem rendeltek el kötelező evakuálást.

#Philippines Red Cross volunteers have been working all night to help evacuate thousands of people as the #TaalVolcano erupts, shooting out huge clouds of gas and steam, placing lives and communities in danger.

Volunteers are supporting with shelter, food and other relief. pic.twitter.com/4dzkETM4ZQ

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) July 2, 2021