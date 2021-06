Ferenc pápa is imádkozott a morvaországi tornádó áldozataiért

Hatra emelkedett a csütörtöki tornádó halálos áldozatainak száma Dél-Csehországban. Vasárnap a szabadban tartották meg a szentmisét egy dél-morvaországi faluban, mivel a közösség templomát súlyosan megrongálta a csütörtöki tornádó. A helyiek és az önkéntesek egész hétvégén a helyreállításon dolgoztak. A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőcsapatát is itt vetették be – számolt be az M1 vasárnap esti Híradója.