Emelkedett a floridai házomlás halálos áldozatainak száma

„Egy áldozat életét vesztette a kórházban, a helyszínen pedig nyolc holttestet találtunk eddig” – mondta Daniella Levine Cava, Miami-Dade megye vezetője. Ezt megelőzően öt halottról lehetett tudni.

A helyszínen izraeli és mexikói mentési szakértők is együtt dolgoznak amerikai kollégáikkal, azonban több mint nyolcvan órával a szerencsétlenség után egyre halványabb az esély arra, hogy túlélőket találnak.

Surfside polgármestere az ABC amerikai televíziónak nyilatkozva előrelépésről számolt be, és a kutatási-mentési műveletben résztvevők munkáját méltatta. „Nincs hiány forrásokban, a szerencsének vagyunk híján. Nagyobb szerencsére lenne szükségünk” – mondta.

At least four more people were confirmed dead, bringing the official death toll to nine, amid a days-long rescue effort after a condo tower in Surfside, Florida, partially collapsed. https://t.co/qlPYYe8XuL

