Tornádó csapott le Aucklandre

Tövestül kicsavarodott fák, kidőlt kerítések és a házak tetőinek darabjai hevertek szerte a város utcáin szombaton. Egy váratlanul és gyorsan kialakult tornádó okozta a pusztítást.

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan vége is lett. Az új-zélandi Auckland lakóinak felocsúdni sem volt ideje, csupán a vihar kárait tudták számba venni.

„A fa teljesen átszakította a garázs tetejét, a ház tetejének másik fele pedig teljesen lejött. Nagyon gyorsan történt ez az egész. Tíz másodperc volt mindössze. Hallottam egy zajt, kijöttem, és már vége is volt” – mesélte a történteket egy helyi nő.

This was the view as localised severe weather blew through Auckland early Saturday morning.

Our climate station on the Sky Tower (elevation: 342m) recorded a maximum wind gust of 91 km/h. pic.twitter.com/PxMGT4w4jD

— NIWA Weather (@NiwaWeather) June 18, 2021