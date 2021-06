Mintha száz oroszlán üvöltött volna – katasztrófafilmbe illő jelenetek Ausztráliában

Braeden Tairi szüleivel és feleségével vacsorázott, amikor egy közel 60 méter magas fa dőlt az otthonukra, lerombolva a Melbourne széli ház tetejét, ami teljesen rájuk omlott – írta a The Australian.

„Betemetett minket a törmelék. Ha a kanapén ültünk volna, halottak lennénk. Isten kegyelmének köszönhetjük csak, hogy most itt vagyunk, és beszélhetünk róla” – mondta Tairi.

Braeden Tairi átrohant kilenc hónapos gyermeke, Levi szobájába, aki zavartalanul aludt a történtek ellenére. „Ilyen nagy zajt még nem hallottam, nem tudtam elhinni, hogy alszik” – mondta az apa, aki miután családját biztonságban tudta, tartalékokért szaladt. Ezután autóba szálltak, hogy elmenjenek Kaloramából, ahol az óriási vihar villamos távvezetékeket szakított le és fákat döntött le, hatalmas pusztítást okozva.

Fél órát autóztak, de minden irányból hatalmas fák állták útjukat. A közelben egy üzletsornál találtak menedéket, ahol nem voltak nagy fák a közelben. A férfi családja és szülei ott töltötték az éjszakát az autóikban. „Próbáltunk aludni, de elég nehéz ezt tenni autóban, miközben kint óránkénti száz kilométeres erősségű szél tombol. Az egész éjszakát az autóban töltöttük. A fiam egyszer sem ébredt fel” – mondta.

Másnap reggel látták igazán, mekkora kárt okozott a vihar. Tairi úgy jellemezte a település állapotát, mintha bomba robbant volna. Nagy nehezen találtak egy utat Wantirna felé, ahol felesége szülei élnek, és ahova a szerdai vihar nem ért el.

Otthonukat két és fél éve építették, de most le kell rombolni és újraépíteni. A férfi elmondta, hogy nehéz elhinni, mekkora szerencséjük volt, ugyanis abban az időszakban, amikor a vihar tombolt, a nappaliban tartózkodik a család. De ezen az estén egy késői vacsorához ültek össze, mert szülei kaloramai otthonában korábban elment az áram, és ezért együtt töltötték az estét.

Visszanézve nagyon rémisztő volt, de abban a pillanatban csak arra tud gondolni az ember, hogy mi legyen a következő lépés. Őrületes volt. Tudtuk, hogy durva szél és esőzés lesz, de ha tudtuk volna, hogy ennyire rossz lesz a helyzet, biztos nem maradunk otthon a vihar idejére” – tette hozzá Braeden Tairi.

Pár napja számoltak be a hírek arról, hogy heves szélviharok és árvizek sújtják Ausztrália délkeleti részét, Victoria államot; az ítéletidőben fák dőltek ki, emberek rekedtek autóikban és otthonaikban, több mint kétszázezer háztartás maradt áram nélkül.

Homes have been destroyed and many more left damaged after wild winds lashed Victoria overnight. These pictures from the news chopper over Kalorama this afternoon. Full coverage of Victoria’s storm chaos on 7NEWS at 4pm and 6pm. https://t.co/5zYfOfohG3 #vicweather #7NEWS pic.twitter.com/DNoVdhTz8Z

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) June 10, 2021