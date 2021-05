Hat ultramaratonista életét mentette meg a hős kínai juhpásztor

Zhu Kenming szombaton ebédidő körül legeltette juhait, amikor a felhőszakadás lecsapott a maraton magaslati szakaszán tartózkodó versenyzőkre. A jégeső és a tomboló szélvihar ellen abban a közeli barlangban keresett menedéket, amelyben korábban vészhelyzetre ruhát és ételt raktározott el. Eközben vette észre az egyik versenyzőt, aki az ítéletidőben láthatóan átfagyott, végtagjai görcsbe rándultak, ezért Zhu gondolkodás nélkül a segítségére sietett és a barlangba kísérte. Tüzet gyújtott, majd átmasszírozta a kétségbe esett versenyző végtagjait, ruháit megszárította.

Nem sokkal ezután négy másik futó jelent meg a kőbarlang szájánál segítségért kiáltva. A rémült sportolók beszámoltak a pásztornak a bajba jutottakról, akik között vannak, akik eszméletüket vesztették a viharban. Zhu kifutott a terepre a szakadó jégesőben és egy földön fekvőhöz sietett. Vállára vette a mozdulatlan testet és a fedél alá vitte, ahol takaróba burkolta majd lefektette.

„Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok annak az embernek, aki szinte a haláltól mentett meg. Már alig volt erőm, amikor arra eszméltem, hogy valaki felsegít a sárból és folyamatosan azt mondogatja, hogy nem lesz semmi baj” - írta a futó, Zhang Xiaotao a Weibo oldalán.

Zhut önzetlen cselekedete egycsapásra népszerűvé tette hazájában. Három férfi és három nő életét mentette meg, akik hálája örökké kísérni fogja majd, de mégsem volt boldog, hiszen voltak, akiken már nem tudott segíteni.

„Sokak kint rekedtek, eltűntek, mások meghaltak. Szörnyű tragédia, én pedig csak azt sajnálom, hogy nem tudtam róluk is gondoskodni. Voltak, akikért már nem tehettem semmit.” – mondta a pásztor könnyeivel küszködve.

A tragédiát nagy vitát váltott ki Kínában, sokan a futóverseny szervezőit okolják a történtekért, ugyanis nekik tudniuk kellett, hogy a vihar lecsap, ennek ellenére mégsem törölték a magaslati etapot, a versenyzőknek pedig nem szóltak a közelgő veszélyről.

Mint ismert, a viharban legalább 20 versenyző meghalt és egy eltűnt. Százötvenegy embert sikerült biztonságba helyezni, öt indulót könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A maratonon összesen 172-en vettek részt.

A sanghaji sajtó szerint következő öt magashegyi futamot már töröltek a szervezők.

