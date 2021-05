Legkevesebb húszan meghaltak, akkora eső esett

A korábbi hírekben 16 halott és öt eltűnt szerepelt. A beszámoló szerint felhőszakadás csapott le a Kanszu tartománybeli Pajjin város közelében lévő természetvédelmi területen tartott verseny résztvevőire.

A mentőközpont szerint szombat délután jégeső, fagyos eső és szélvihar zúdult a verseny magaslati szakaszának 20. és 31. kilométere közötti részére.

#BREAKING Extreme weather killed at least 20 people in a mountain #marathon race in China’s #Gansu Province, and one runner remained missing, said rescuers. pic.twitter.com/JGflO4Z5Mn

Vasárnap hajnali 3 óráig 16 embert találtak holtan, és öt eltűntet kerestek. A helyi önkormányzatok vészhelyzeti intézkedést vezettek be, több mint 700 mentőt vezényeltek az eltűntek megtalálására. A hőmérséklet az éjszaka folyamán tovább csökkent, ami még inkább megnehezítette a keresését és a mentést a terület bonyolult domborzati viszonyai között.

#LATEST A runner who was missing was found dead after extreme weather battered a mountain marathon in NW China's Gansu Province. So far, there are 21 confirmed deaths from the incident. Local authorities are continuing their investigation. https://t.co/7P2cOqTj47 pic.twitter.com/WdU81IJqYj

— CGTN (@CGTNOfficial) May 23, 2021