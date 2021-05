Felborított egy hajót a Tauktae ciklon, mutatjuk a pusztítást – Fotók!

Legalább 127 ember eltűnt a nyugat-indiai Mumbai partjainál, miután a Tauktae nevű ciklon lecsapott a térségre, és felborította a hajót, amelyen utaztak – közölték hatósági források kedden

A tájékoztatás szerint a hajón 273-an utaztak hétfőn este. A mentésben a haditengerészet is részt vesz, eddig 146 embert sikerült kimenteni.

A Tauktae hétfő este csapott le az ország nyugati partjára, Gudzsarát és Mahárástra állam térségében. Az indiai országos meteorológiai szolgálat (IMD) korábban arra figyelmeztetett, hogy ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.

Képeinken megnézheti, hogy micsoda pusztítást végzett a ciklon.

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA által készített felvétel a Tauktae névre keresztelt ciklonról (Fotó: EPA/NASA)

(Fotó: MTI/AP/Rafik Makbúl)

(Fotó: MTI/AP/Rafik Makbúl)

(Fotó: MTI/AP/Rafik Makbúl)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

(Fotó: EPA/STR)

Már a Himaláján tartózkodókat is fenyegeti a Tauktae ciklon

Riasztást adtak ki a nepáli hatóságok, hogy figyelmeztessék a Himalája különböző csúcsai felé tartó hegymászókat, mivel a térséghez közelít az elmúlt több mint két évtized legerősebb, India nyugati részén már súlyos pusztítást végző ciklonja, a Tauktae.

Mira Acsarja, a nepáli idegenforgalmi hivatal igazgatója kedden közölte: azért adták ki a figyelmeztetést, hogy a hegymászók megtehessék az elővigyázatossági intézkedéseket, mielőtt a heves havazással fenyegető ciklon elérné őket.

A nepáli vízügyi és meteorológiai hivatal korábban már jelezte, hogy az Arab-tenger kelet-közép térségéből érkező vihar veszélyei miatt valószínűleg le kell állni a hegymászással.

A nepáli hatóságoknak nincs pontos adata arról, hogy jelenleg hány hegymászó és segítő tartózkodik a Himalája nepáli oldalán.

Acsarja becslése szerint mintegy 500-an vannak a hegyvonulat különböző hegyein, azonban a mászókat segítő serpák miatt ez a létszám jóval magasabb lehet.

A nepáli idegenforgalmi hivatal 740 hegymászóengedélyt adott ki idén különböző nepáli hegycsúcsokra, de a hegymászókat segítő serpáknak nem kell engedély.

Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó, aki tisztán, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül akarja megmászni a 8848,86 méter magas hegyet, az útjáról beszámoló Facebook-oldal szerint jelenleg a 4310 méteres magasságban fekvő Dingbocséban várja az időjárás javulását, hogy elindulhasson a csúcsra.

Az expedíciók szervezői szerint a Himalájában kezdődött havazás miatt csúsznak a mászási tervek. Van olyan expedíció, amely elővigyázatosságból már vissza is tért a Mount Everest alaptáborába.

A ciklon hétfőn érte el Nepált, az ország nyugati részén heves esőzéssel, csütörtökre pedig különböző erősségű hóesést várnak a magashegyi vidékeken. A meteorológiai szolgálat egyelőre péntekig látja az időjárás alakulását, a későbbiekről még nem nyilatkoztak.

Indiában a ciklonnak mostanáig már legkevesebb húsz halálos áldozata is van, a vihar miatt pedig a térségben a koronavírus elleni oltókampányt is felfüggesztették. A ciklon kedden elsüllyesztett egy hajót is, amelynek sok utasa eltűnt.