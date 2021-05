Tragédia Mexikóvárosban: híd omlott egy metrószerelvényre, sok halott

A leomlott híd maga alá temetett több autót, a mentési munkálatokban a tűzoltóság is részt vesz. A helyszínre érkezett a város polgármestere, Claudia Sheinbaum is, aki azt mondta, több mint 30 embert szállítottak kórházba.

A katasztrófavédelem részéről azt közölték, hogy az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

A televízióban bemutatott, illetve a közösségi médiára feltöltött képsorokon azt látszik, hogy

Injuries reported after metro train derailment following bridge collapse near Olivos Station in Mexico City pic.twitter.com/RNFXLEG3EZ

— Factal News (@factal) May 4, 2021