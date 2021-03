Tömegeket menekítenek Ausztráliában a heves esőzések miatt

Heves esőzések Ausztráliában (Fotó: EPA/DEAN LEWIN)Az elmúlt három nap szakadatlan esőzése megárasztotta a folyókat Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben, kiterjedt károkat okozva és elkerülhetetlenné téve a lakosság tömeges evakuációját.

„Meg kell erősíteni magunkat, ez a hét nagyon nehéz lesz” – mondta újságíróknak Glaydis Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke.

A szakadó eső következtében az állam számos részét elöntötte a víz, éles ellentétben az adott térségek egy évvel ezelőtti időjárási körülményeivel, amikor a hatóságok a szárazsággal és a katasztrofális bozóttüzekkel küzdöttek.

„Nem tudok arról, hogy az állam történetében valaha is hasonlóan szélsőséges időjárási körülmények lettek volna gyors egymásutánban, ráadásul egy világjárvány közepette” – mondta Berejiklian.

Huge flooding issues unravelling right now in New South Wales, Australia 🇦🇺

This is Taree (between Sydney and Brisbane) as the Manning River bursts. An extreme contrast to the ferocious fire season a year ago.

THREAD #NSWfloods

🎥 Via @NSWAmbulancepic.twitter.com/6dsdJSP7ng

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 21, 2021