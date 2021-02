A bolygó lakosságának mintegy tíz százaléka él vulkáni veszélyben

Nemrég ismét kitört az Etna, a horvátországi földrengés pedig károkat okozott még hazánkban is. Mi történik a föld mélyén? Megjósolható egy földrengés vagy egy vulkánkitörés? És mennyire vagyunk mi itt, a Kárpát-medencében biztonságban? A vulkánkitörések ráadásul az éghajlatot is képesek befolyásolni. A föld alatti tevékenységek mellett a klímaváltozás a földfelszínen is jelentősen átalakíthatja a domborzati viszonyokat. A tengerek, óceánok vízszintjének folyamatos emelkedése szigeteket és városokat tüntethet el a jövőben.