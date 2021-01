Házak tucatjait döntötte romba az indonéziai földrengés

Legalább hét ember meghalt, több százan pedig megsérültek a Nyugat-Szulavézi tartományban – derült ki a helyi katasztrófavédelem tájékoztatásából. A földmozgás házak tucatjait döntötte romba, közte a tartományi kormányzó hivatalát. A térségben összeomlott egy kórház épülete, sokan a romok közé szorultak. Több mint kétezer ember vált hajléktalanná.

A katasztrófavédelem által közreadott videón az volt látható, hogy egy segélyért kiáltó kislányt igyekeznek kiemelni egy épület romjai közül. A felvételen egy férfi hangja hallható, aki azt mondja, hogy négy ember van az épületben, de nincsenek eszközeik kimentésükre.

#UPDATE Rescuers search for more than a dozen patients and staff trapped beneath the rubble of a hospital that was flattened when a powerful earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island, killing at least three https://t.co/AqV8wa9L2f pic.twitter.com/fupTO0vHhi

— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021