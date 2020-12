A hétfőinél is erősebb földrengés rázta meg Horvátországot

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.

A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett. Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész.

Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki,

Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat.

A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá köztük.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8

— Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020