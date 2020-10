Elérte az Egyesült Államokat és egyre erősödik a Zeta hurrikán

Az amerikai Országos Hurrikán Központ (NHC) jelentése szerint a hurrikán óránként 175 kilométeres széllökések kíséretében ért partot. Louisiana mellett Mississippiben és Alabamában is rendkívüli állapotot hirdettek.

A kormányzók mindhárom államban arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a hurrikán tovább erősödhet, és az évtized egyik legpusztítóbb természeti katasztrófája lehet. Több térségben tornádóriadót is hirdettek.

New Orleans, Louisiana is in the northern eyewall of Hurricane #Zeta. Here's a look at how strong this storm is. pic.twitter.com/BwOflGfczX

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 28, 2020