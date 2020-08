Negyedmillióan lettek hajléktalanok Nigerben az esős évszak alatt

A főváros, Niamey több kerületét elöntötte a víz, mivel hétfő óta a Niger folyó vízszintje jóval túllépte a kritikus határt, azóta pedig nem szűntek az erős esőzések, amelyek tovább súlyosbították a helyzetet.

Niger területének legnagyobb része homok- és kősivatag, de délen, ahol júniustól októberig tart az esős évszak, most a víz túláradó bősége okozza a lakosok számára a legnagyobb bajt. Niamey másfél milliós lakosságának nagy része ráadásul a folyó partján állította fel lakhelyét, az áradás következtében hajléktalanokká váltak.

Niger egyébként az ország legfőbb folyója, amely Sierra Leone és Guinea határán ered, nyugatról keletre áramlik, és Niger előtt áthalad Malin. Az ország délnyugati részén lép be az országba, 4200 kilométer hosszával ez a harmadik leghosszabb folyó a kontinensen a Nílus és a Kongó után. Mintegy százmillió ember él a partvidékén.

A közösségi médiában megrázó képek és videók tudósítanak a Niger áradása nyomán kialakult helyzetről.

Video Received from Niger where town over Ayorou has been hit by floods.

Similar scenes in some parts of the Capital Niamey after heavy rain caused the Niger River to burst its banks. pic.twitter.com/s3DJJIm5Oq

— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 26, 2020